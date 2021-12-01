В Кузбассе без вести пропала 65-летняя женщина. Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кузбассе пропала без вести жительница Прокопьевска - Киселевска 65-летняя Римма Сапронова (Муфтахова). С 28 ноября 2021 года о ее местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшей - 165 сантиметров, у нее нормальное телосложение, черные волосы и зелено-голубые глаза. Она была одета в черную дубленку с меховым воротником, черные сапоги и черную шапку с помпоном. Отмечено, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.