Замгубернатора Кузбасса призвал сообщать о нарушениях на шахтах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Кузбасса, которые владеют информацией о нарушениях в сфере промышленной безопасности, могут сообщить об этом по телефону «горячей линии» или оставить информацию на сайте Администрации Правительства Кузбасса. Сообщения также можно передавать анонимно.

- Если вы знаете о реальных фактах нарушения правил промбезопасности - звоните с 8.30 до 17.30 в рабочие дни по телефону 8-(3842)-58-84-41. Можно оставить обращение онлайн - для этого на главной странице сайта АПК создан специальный баннер, нажав на который вы перейдете к форме для обращения, - рассказал замгубернатора Андрей Панов в Instagram.

Также отметил, что аналогичная работа ведется в прокуратуре Кемеровской области и межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Обратиться туда, в том числе анонимно, можно по телефонам: 8-905-994-67-77 и 8-923-612-55-38.