В Кузбассе коллекторов, которые пугали должницу, оштрафовали на 300 тысяч рублей

В Кузбассе коллекторская организация получила штраф в размере 300 тысяч рублей за оказание психологического давления на должницу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления судебных приставов по Кемеровской области.

Женщина взяла займ в микрокредитной организации, однако не смогла отдать деньги вовремя. Для возврата просроченной задолженности компания привлекла юридическое лицо, зарегистрированное в Москве. Коллекторы начали оказывать на женщину психологическое давление: названивать ей и писать смс. В частности, жительнице Кузбасса угрожали, что расскажут о ее долге работодателю и наложат арест на денежные средства ее супруга.

Женщина обратилась УФССП России по Кемеровской области. Его сотрудники провели внеплановую документарную проверку, и факты психологического давления подтвердились.

- По результатам рассмотрения судом дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»), юридическое лицо было признано виновным. Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.