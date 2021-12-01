Названы территории Кузбасса, где выявили 373 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 373 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 72. В Кемерове - 67. В Прокопьевске - 30. В Междуреченске - 25. В Белове - 21. В Юрге - 17. В Осинниках - 15. В Мысках - 14. В Новокузнецком МР - 13. В Калтане - 12. В Анжеро-Судженске -11. По восемь - в Киселевске, Гурьевском МО, Ижморском МО. По шесть - в Топкинском МО, Юргинском МО. Пять - в Березовском. По четыре - в Промышленновском МО, Тайге, Крапивинском МО. По три - в Ленинске-Кузнецком, Мариинском МО, Яшкинском МО. По два - в Краснобродском, Тяжинском МО, Яйском МО. По одному - в Полысаеве, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Беловском МО, Прокопьевском МО, Тисульском МО, Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 74 769 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 68 386 выздоровели, 1 580 скончались, 17 722 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.