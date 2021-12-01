В Кузбассе с 1 декабря повысили зарплату бюджетникам

В Кузбассе с 1 декабря повысят зарплату работникам госучреждений, за исключением сотрудников органов исполнительной власти. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора, председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, оно опубликовано на сайте «Электронный бюллетень Правительства».

Оклады бюджетников вырастут на 8,6%.

- Увеличить с 01.12.2021 на 8,6% фонды оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, за исключением работников органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, - сказано в тексте постановления.

Кроме того, в документе рекомендуется всем органам местного самоуправления увеличить с 1 декабря фонды оплаты труда на 8,6% для работников всех муниципальных учреждений, за исключением работников органов местного самоуправления.

Напомним, что в бюджетном послании к депутатам регионального парламента глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что с 1 декабря 2021 года будет повышен заработная плата бюджетников.