Жительница Кузбасса потеряла 7 миллионов рублей, пытаясь заработать в интернете

55-летняя жительница Анжеро-Судженска стала жертвой мошенников в интернете и потеряла более 7 миллионов рублей, в том числе, деньги оформленные в кредит. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Горожанка решила заработать на торгах и зарегистрировалась на одном из сайтов. Женщине перезвонил якобы сотрудник биржевой компании и пообещал оказать помощь в заработке. От жительницы Кузбасса требовалось перечислить первоначальный взнос, что она и сделала. Потом в течение полугода женщина по указке мошенника перевела на указанные реквизиты несколько миллионов рублей, в том числе вырученные от продажи имущества и оформленные в кредит.

- В ноябре женщина сообщила псевдоброкеру о том, что хочет вывести все деньги с биржевых торгов. Собеседник пояснил, что для осуществления данной операции ей необходимо перевести еще около 1,5 миллиона рублей для оформления необходимых документов. Местная жительница выполнила и это указание, после которого лжеконсультант перестал выходить на связь, - рассказали в полиции.

Женщина обратилась в полицию. Сейчас мошенника разыскивают. Известно, что несколько номеров телефонов, с которых он звонил в Кузбасс, зарегистрированы за пределами РФ. Следователи возбудили уголовное дело.