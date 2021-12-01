В Кемерове беременной женщине понадобилась помощь спасателей

28-летней кемеровчанке, находящейся на позднем сроке беременности, потребовалась помощь спасателей. Об инциденте рассказали в Кемеровской службе спасения.

На пульт диспетчера поступил сигнал о том, что жительница Ленинского района не может самостоятельно снять кольцо с опухшего безымянного пальца. Врач предупреждал горожанку о возможности отека рук и ног, однако женщина не обратила на это внимание и не стала снимать украшения во время беременности. Молодая женщина носила обручальное кольцо до тех пор, пока палец не увеличился настолько, что кольцо передавило его. Спасатели при помощи специального инструмента помогли кемеровчанке.