Синоптики рассказали о погодных рекордах декабря в Кузбассе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о температурных рекордах декабря. Первый зимний месяц дарит меньше пасмурных дней, чем ноябрь. Устанавливается сибирский антициклон, который определяет погоду в зимний период в Кузбассе.

- За последние 30 лет аномально теплая погода отмечалась в 1988, 1998, 2006 и 2013 годах, а холодными были 2002, 2009 и 2010. Побил все температурные рекорды 1968 год, - сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Так, 1 декабря 1968 года в Кемерове минимальная температура воздуха составила -47 градусов, а в пгт. Крапивино и в с. Красное в этот же день похолодало до -50 градусов. Теплое начало декабря было зафиксировано в 1988 году тогда температура в Кемерове повысилась до +4 градусов.

В этом году декабрь начался с комфортных температур, а существенное похолодание придет в регион во вторую половину месяца.