База биометрических образцов РСХБ ежемесячно увеличивается на треть

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Биометрические технологии в 2021 году РСХБ тиражировал на все рабочие места в 100% отделений банка. Также сбор биометрии РСХБ обеспечил в труднодоступных и сельских регионах. Теперь есть возможность сдать биометрические данные для их последующего применения при получении услуг банка. Ежемесячно база биометрических образцов банка растет на 30%.

В офисах сбор биометрии занимает несколько минут. Клиенту банка достаточно подойти к сотруднику отделения и сообщить ему о желании зарегистрировать свои биометрические данные.

- Биометрическая идентификация позволяет получать финансовые услуги быстро, выгодно и удобно. Так, например, для того, чтобы открыть счет, оформить вклад, взять потребительский кредит, перевести деньги, воспользоваться банковской ячейкой достаточно просто посмотреть в специальную камеру. Все собранные биометрические данные находятся под надежной защитой системы, которая соответствует самым высоким государственным требованиями информационной безопасности при их хранении и применении. Клиенты видят эти преимущества и все активнее сдают биометрические данные, для удовлетворения растущего спроса мы обеспечили возможность приема биометрии сразу на нескольких рабочих местах внутри каждого отделения банка, - сообщает заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Арташес Сивков.

Партнерский материал.

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