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В Кемерове открыли новые пункты вакцинации от коронавируса, они расположены в территориальных управлениях. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Так, поставить прививку теперь можно в теруправлении Заводского района (улица Карболитовская, 7, кабинет № 25А). Врачи там принимают с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00.

Кроме того, открыты пункты вакцинации в территориальных управления Рудничного района (проспект Шахтеров, 45а, кабинеты № 10,16) и жилых районов Ягуновский, Пионер (пер. 3-й Иланский, 7, кабинет № 11). Первый работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, второй - по понедельникам с 14.00 до 18.00, со вторника по пятницу с 10.00 до 13.00. Во всех пунктах вакцинации поставить прививку можно по живой очереди.

Напомним, что вчера также был открыт пункт вакцинации в ТУ Ленинского района.

Кроме того, поставить прививку от коронавируса по-прежнему можно в здании администрации Кемерова, Комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района, ТУ Кировского района, ТЦ «Север», ледовом дворце «Кузбасс», «Леруа Мерлен» на проспекте Ленинградском и в ТЦ «Я».