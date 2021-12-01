Россельхозбанк научил участников конкурса «Вкусы России» продвигать свои бренды по всей стране

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

В этом году было заявлено 720 брендов из 84 регионов страны на конкурс «Вкусы России». Любой из них мог принять участие в вебинарах. Производителей в ходе вебинаров знакомили с возможностями продвижения продуктов на платформе, которая позволяет найти покупателей из разных регионов страны.

Продажи на маркетплейсе позволяют фермерам выйти за пределы регионального рынка и получить всероссийский охват, отметил председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

- Вкусовые предпочтения людей меняются. Сейчас при покупке все больше внимания уделяется особенностям продукта: в каком регионе он создается, как именно производится, истории происхождения. И конкурс «Вкусы России» как раз хорошо реагирует на этот тренд, представляя много уникальных брендов из десятков российских регионов. Часть из них почти незнакома широкому кругу покупателей, хотя представляет собой настоящую гастрономическую находку. Платформа Россельхозбанка Свое Родное позволяет производителям решить эту проблему и представить свои бренды на всероссийском рынке. Фактически Свое Родное - это огромный онлайн-супермаркет, за виртуальными прилавками которого стоят тысячи фермеров из разных уголков нашей страны, - сообщил Борис Листов.

Партнерский материал.

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