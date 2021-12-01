В Кемерове водитель маршрутки смотрел за рулем TikTok. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове водитель маршрутного такси совмещал управление транспортным средством с просмотром видео в TikTok. Пассажиры опубликовали соответствующее видео в соцсети. В городской ГИБДД установили личность водителя, ему грозит штраф в размере 1 500 рублей.

Также сотрудники Госавтоинспекции выявили неисправность рулевого управления. К административной ответственности привлекли должностное лицо, отвечающее за выпуск на линию транспорта. Маршрутку отправили на специализированную стоянку.

Сотрудники ГИБДД провели дополнительную беседу о неукоснительном соблюдении ПДД с водителем и должностными лицами.