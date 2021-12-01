В Кузбассе женщина потеряла 50 тысяч рублей при покупке авиабилетов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Прокопьевске 50-летняя жительница обратилась в полицию. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что у женщины похитили около 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина нашла объявление о продаже авиабилетов со скидкой в соцсети. Она оставила свои контакты для связи с продавцом, а вскоре ей пришло сообщение от лже-сотрудника туристической фирмы. Женщина поверила собеседнику, ей отправили договор на оказание услуг по продаже авиабилетов из Новосибирска в Сочи. Тогда женщина перевела около 50 тысяч рублей по указанным реквизитам. После аферист перестал выходить на связь, и женщина обратилась в полицию.

Полицейские устанавливают подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Уже известно, что несколько номеров телефонов, с которых лже-сотрудник звонил прокопчанке, зарегистрированы в Омске, Москве и Санкт-Петербурге.