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Общество2 декабря 2021 0:36

В Кузбассе автомобиль врезался в теплотрассу, оставив жителей домов без горячей воды

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: администрация Тайгинского ГО

Фото: администрация Тайгинского ГО

Вечером в среду, 1 декабря, в Тайге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего была повреждена теплосеть. Об аварии сообщили в местной администрации.

Машина врезалась в четырехтрубную теплосеть диаметром 219 мм в месте перехода её наземного участка в подземный. Коммунальщики приступили к восстановительным работам.

- В ближайшее время ресурсоснабжающая организация даст тепло по обратке. Горячей воды до утра не будет (число домов уточняется: предварительно речь о 17 многоквартирных домах этажностью от двух до пяти этажей), - сообщил информационно-диспетчерский центр Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

По предварительным данным ГИБДД Кузбасса, автомобилист нарушил правила обгона и столкнулся с другой машиной, после чего въехал в теплотрассу.