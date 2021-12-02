Глава Кемерова рассказал о подвиге землячки

Фото: Инстаграм Ильи Середюка

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о подвиге землячки Веры Волошиной, которая 80 лет назад была казнена фашистами. Соответствующий пост опубликован в Instagram главы города.

- 80 лет подвигу нашей героической землячки Веры Волошиной. 29 ноября 1941 года юная разведчица была казнена фашистами в Подмосковье – после нескольких дней жестоких пыток. Немцы пытались выведать у девушки информацию о ее товарищах-партизанах, но безуспешно, - написал Илья Середюк.

Он напомним, что недавно в Кемерове сняли художественный фильм «Так хочется жить!» о подвиге Веры Волошиной. Теперь в планах творческой команды документальная лента, которая дополнит художественную.

- Это кино о юности Веры Волошиной в городе Кемерово тридцатых годов. Идея состоит в том, чтобы показать связь Веры с родным городом. А значит акцент будет сделан на места, которые сыграли важную роль в жизни будущей героини. Те самые улицы, по которым она ходила и по которым, быть может, сейчас ходят новые герои, - написал мэр.

По его словам, сейчас команда ищет места, связанные с Волошиной. Так, например, в Кемерове на улице Карла Маркса сохранилось здание бывшей школы №12, где училась героиня – сейчас там находится один из корпусов сельхозакадемии.

Глава города выразил уверенность, что история Веры Волошиной будет рассказана по-новому, на понятном молодому поколению языке и благодаря фильму горожане откроют много интересных для себя фактов.