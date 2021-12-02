Житель Кузбасса лишился доли в квартире из-за неуплаты алиментов

В Кузбассе судебные приставы арестовали у новокузнечанина долю в квартире из-за неуплаты алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе управления судебных приставов по Кемеровской области.

Мужчина должен был выплачивать алименты на содержание четырехлетней дочери. Однако делал он это не регулярно и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Мать ребенка обратилась к судебным приставам. Сотрудники УФССП по Кемеровской области ознакомили должника с материалами исполнительного производства, но он не оплатил долг в добровольном порядке.

Тогда судебные приставы арестовали долю мужчины в квартире, которая у него имелась в собственности помимо полноценного жилья.

- Ее предварительная стоимость составила 129 тыс. руб. В дальнейшем к должнику будет применен весь комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности, сообщили в УФССП по Кемеровской области.