Кузбасские врачи удалили 15-летней пациентке огромную опухоль

Фото: Перинатальный центр Кемерово

В Кузбассе 15-летней пациентке удалили огромную опухоль, которая росла на протяжении полугода. Об этом сообщили в перинатальном центре Кемерова.

Девочка поступил в детское приемное отделение Кузбасской областной клинической больницы по скорой помощи прямо из кабинета педиатра. Она жаловалась на боли в животе, и врач общей практики определил, что в малом тазу есть опухоль.

Подростка госпитализировали в отделение гинекологии и провели необходимые обследования. Выяснилось, что 15-сантиметровое новообразование появилось на яичнике. Пораженный орган пришлось удалить. Гинекологи и детские хирурги Кузбасской областной клинической больницы провели совместную операцию с онкологами. Со второго, здорового яичника врачи взяли биопсию. Опухоль оказалась доброкачественной.

Как выяснилось впоследствии, девочка на протяжении полугода самостоятельно наблюдала рост опухоли. Живот болел и увеличивался, но она не стала сообщать об этом взрослым.

- Врачи в очередной раз рекомендуют родителям не делать «половые темы» запретными, устанавливать доверительные отношения с детьми. Ведь это позволит вовремя узнать о проблеме и своевременно обратиться за профессиональной помощью, - посоветовали медики.