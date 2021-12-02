В Кемерове маршрутка сбила 13-летнюю девочку

Фото: Инцидент Кемерово

Сегодня утром в Кировском районе сбили пешехода. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло на улице Инициативной. Горожане пишут, что пострадала девочка. Причем отмечается, что она переходила дорогу по пешеходному переходу.

- Сбили ребёнка в Кемерово, Кировский район. В скорой девочка сказала, что ноги болят, - написала горожанка.

В Госавтоинспекции Кемерова «Комсомолке» рассказали, что ДТП произошло около 8:00. На нерегулируемом пешеходном переходе 13-летнюю девочку сбила маршрутка.

- Предварительно установлено, что водитель, управляя автобусом ПАЗ, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2008 года рождения, - рассказали в ГИБДД.

Девочка получила травмы различной степени тяжести, ее доставили в больницу.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что водителям необходимо заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам. Пешеходы же, свою очередь, могут начинать переход, убедившись, что водители их заметили, успевают остановиться и уступают вам дорогу, - напомнили в ведомстве.