В Кемерове отменили шоу «Однажды в России»

Фото: страница «Однажды в России» во «ВКонтакте»

В Кемерове отменили юмористическое шоу «Однажды в России», запланированное на 3 декабря. Об этом сообщили в кемеровской филармонии, где должен был состояться концерт.

- Уважаемые зрители. Шоу «Однажды в России» отменено. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сказали в филармонии.

Причина отмены мероприятия не уточняется.

Шоу «Однажды в России» - это сборник сатирических скетчей на остросоциальные и злободневные темы. Среди задействованных юмористов: Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Денис Дорохов.