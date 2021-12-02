Названы территории Кузбасса, где выявили 373 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 373 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 66. В Кемерове - 62. В Прокопьевске - 31. По 22 - в Юрге и Белове. В Междуреченске - 20. По 14 - в Мысках, Осинниках, Новокузнецком МР. В Анжеро-Судженске - 12. В Промышленновском МО - 11. По девять -в Калтане, Гурьевском МО. Восемь - в Топкинском МО. По семь - в Киселевске и Ижморском МО. Шесть - в Березовском. По пять - в Крапивинском МО, Юргинском МО, Яшкинском МО. Четыре - в Тайге. По три - в Беловском МО и Яйском МО. По два - в Краснобродском, Ленинске-Кузнецком, Кемеровском МО, Прокопьевском МО, Тисульском МО. По одному - в Полысаеве, Мариинском МО, Тяжинском МО, Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 75 142 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 68 637 выздоровели, 1 584 скончались, 17 503 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.