В администрации Кемерова рассказали, сколько подъездов отремонтировано в городе с начала года

Фото: Илья Середюк / Instagram

В Кемерове с начала года были отремонтированы 882 подъезда в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в Instagram.

Сейчас идет косметический ремонт общедомовых помещений в двухподъездом доме на улице Патриотов, 2. По графику работы там должны были начаться только в 2022 году, однако специалистам удалось приступить к ремонту раньше. Мэрия объяснила это инициативой жильцов и добросовестной оплаты собственниками ЖКУ .

- Подрядчики полностью сняли старую отделку подъездов, провели шпаклевку и уже приступили к оштукатуриванию стен и потолка. Также специалисты выполнят покраску стен и перил и приведут в порядок тамбур и внутри подъездные двери. Новый год жильцы будут встречать в обновленных красивых подъездах, - сказано в сообщении.