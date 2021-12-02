Более 15 тысяч кузбассовцев прошли диспансеризацию после коронавируса

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе углубленную диспансеризацию, которая рекомендована тем, кто переболел коронавирусом тяжело, прошли более 15 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Всего на данный момент такое обследование положено 30,9 тысячи кузбассовцев, почти половина из них уже проверила таким образом состояние своего здоровья.

- Наиболее серьезные осложнения у переболевших коронавирусом - тромбозы, легочная и сердечная недостаточность. Такие признаки могут говорить о нарушении в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем, - рассказала врач-методист Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Рычагова.

Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. На первом медики смотрят сердце, сосуды и легкие, выявляют риск развития тромбозов, а также делают клинический и биохимический анализ крови. В случае выявления патологий пациента направляют на второй этап, который помогает точнее определить нарушения в деятельности организма и помочь предотвратить развивающиеся осложнения.

Записаться на программу можно самостоятельно в поликлинике по месту прикрепления или через портал Госуслуг. Углубленная диспансеризация проводится бесплатно при наличии полиса ОМС. Обследование необходимо пройти в период от трех до шести месяцев после болезни.