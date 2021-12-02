В Кузбассе без вести пропала 78-летняя женщина. Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кузбассе пропала без вести жительница Прокопьевска 78-летняя Нина Зайцева. С 1 декабря 2021 года о ее местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшей - 156 сантиметров, у нее худощавое телосложение, волосы рыжие с сединой, глаза зеленые. Она была одета в синий пуховик с капюшоном и коричневые ботинки. Отмечено, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.