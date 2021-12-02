Семьям погибших на шахте «Листвяжная» выплатят дополнительно по миллиону рублей из областного бюджета

Семьи погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная» получат дополнительные выплаты из областного бюджета. Об этом сообщила пресс-служба АПК сегодня, 2 декабря.

- Правительство Кузбасса приняло решение выплатить из областного бюджета дополнительно по 1 миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей пострадавшим в тяжелом состоянии, по 200 тысяч рублей - в состоянии средней и легкой степени тяжести, - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее из областного и муниципальных бюджетов семьям погибших было перечислено по 250 тысяч рублей, горянкам, проходящим лечение в больнице - по 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно - по 75 тысяч рублей.

Также сообщается, что в период простоя шахты заработную плату будут получать как работники «Листвяжной», так и подрядных организаций.