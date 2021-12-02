В Кузбассе 12-летний мальчик сбежал из дома. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе накануне около 21.00 в дежурную часть отделения полиции «Краснобродское» обратилась 50-летняя женщина. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, у жительницы ее 12-летний сын ушел днем из дома и не вернулся.

Сотрудники полиции организовали поиски школьника. В результате проведенной работы полицейские установили место нахождения мальчика. Его нашли в соседнем поселке Трудармейский у родственницы.

В ведомстве добавили, что подростка передали родителям. Инспекторы ПДН провели в семье профилактическую беседу.