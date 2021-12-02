Мероприятия в память о погибших на шахте «Листвяжная» пройдут во всех муниципалитетах Кузбасса

Фото: пресс-служба АПК

3 декабря траурные церемонии в память о горняках и спасателях, погибших в аварии на «Листвяжной», пройдут во всех муниципалитетах Кузбасса. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Напомним, что утром было известно о проведении памятных митингов лишь в трех территориях. Позже появилась информация, что мероприятия пройдут по всему Кузбассу.

В 08.21 - время, когда произошел взрыв - в территориях состоятся возложения цветов. В это же время во всех храмах траурные мероприятия начнутся с колокольного звона, затем пройдут панихиды по погибшим.

В Грамотеино цветы возложат к мемориалу спасателям ВГСЧ, погибшим в 2000 году при ликвидации последствий аварии на шахте «Комсомолец». В Кемерове почтить память погибших можно будет у монумента «Память шахтерам Кузбасса».

Во всех городах также будет включена система оповещения МЧС.

Напомним, что почтить память горняков и спасателей можно, присоединившись к онлайн-акции «Светлая память в наших сердцах».