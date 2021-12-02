Новокузнецкие спасатели вынесли из горящей квартиры трех детей

Утром на улице 40 лет ВЛКСМ в Новокузнецке загорелась квартира, пожарные спасли из огня трех детей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

К моменту прибытия спасателей из окна квартиры на первом этаже шел дым. Из жилища успели эвакуироваться мужчина с ребенком, однако внутри оставались еще трое детей. Пожарные спасли ребят через окно и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Пожар был оперативно потушен. Огонь повредил мебель в одной из комнат.

- По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Кузбасса.

В ведомстве призвали жителей региона ответственно относиться к правилам пожарной безопасности, а при обнаружении признаков возгорания немедленно звонить по номеру «112» или «101» (с мобильного).