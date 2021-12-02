В Кузбассе 75 семей переселяют в новостройки

Дом в Белове. Фото: АПК.

В Киселевском городском округе в поселке Карагайлинский построили новый дом на 30 квартир, а в Белове - на 45. Жилье в этих новостройках - для льготников: ветеранов боевых действий, детей-сирот, семей с детьми-инвалидами, многодетных, а также для тех, кого переселили из аварийного жилья. Строительство домов проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Новостройки уже готовы для заселения, осталось только завезти мебель. В поселке дом находится прямо в центре. На его строительство потратили 36,7 миллиона рублей. В Белове новое жилье поострили в третьем микрорайоне. На него ушло больше 99 миллионов рублей. Около обоих домов в шаговой доступности школы, детские сады, поликлиники и магазины.

Всего в области построили 244 многоквартирных дома - к 300-летию Кузбасса, - 74 из которых социальные. До конца нынешнего года сдадут еще 15 домов, из которых 13 социальных.