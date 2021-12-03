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Общество3 декабря 2021 1:20

В Кемерове на площади Советов установили хоккейную коробку

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: Instagram Илья Середюк

Фото: Instagram Илья Середюк

В Кемерове на площади Советов смонтировали хоккейную коробку. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Город готовится к встрече Нового года. На главной площади практически до конца установили елку и смонтировали хоккейную коробку. Это ледовая площадка размером около 800 квадратных метров.

- Площадь Советов. Смонтировали коробку. Наращиваем лед, - сообщил Илья Середюк.

Судя по видео, опубликованному главой города, обкатка льда уже началась: на хоккейной коробке активно катаются горожане.

Напомним, что площадка будет доступна круглосуточно, рядом будет прокат коньков.