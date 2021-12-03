В соцсетях появились кадры с места пожара в Шерегеше

Фото: Инцидент Кузбасс / "ВКонтакте"
Вечером в Шерегеш загорелась баня на территории одной из гостиниц. Очевидцы сняли полыхающую постройку и выложили кадры в соцсети.
- Шерегеш, у гостиницы «Ольга» пожар. Горит баня на территории гостиницы, - написал один из местных жителей.
Как сообщается в оперативной сводке МЧС, сигнал о возгорании в частной хозяйственной постройке на улице Горнолыжной поступил в службу в 21:39. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. Огонь удалось потушить в 22:30. На месте работали пять человек и две единицы техники.
Информации о пострадавших нет.
Сейчас специалисты выясняют причину ЧП.