В соцсетях появились кадры с места пожара в Шерегеше

Фото: Инцидент Кузбасс / "ВКонтакте"

Вечером в Шерегеш загорелась баня на территории одной из гостиниц. Очевидцы сняли полыхающую постройку и выложили кадры в соцсети.

- Шерегеш, у гостиницы «Ольга» пожар. Горит баня на территории гостиницы, - написал один из местных жителей.

Как сообщается в оперативной сводке МЧС, сигнал о возгорании в частной хозяйственной постройке на улице Горнолыжной поступил в службу в 21:39. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. Огонь удалось потушить в 22:30. На месте работали пять человек и две единицы техники.

Информации о пострадавших нет.

Сейчас специалисты выясняют причину ЧП.