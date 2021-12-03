Кемеровского предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей за травму ребенка

В Кемерове предпринимателю назначили уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей за травму ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе управления судебных приставов по Кемеровской области.

Предприниматель сдавал в аренду дрифтбайки. Один из детей во время езды на данном велосипеде упал и ударился затылком о тротуарную плитку.

- Он [предприниматель] не организовал для оператора проката проверку знаний требований охраны труда и проведение инструктажа. Оператор проката при выдаче дрифтбайка не разъяснила ребенку правила безопасности и не предоставила ему защитное снаряжение, - сообщили в пресс-службе.

Ленинский районный суд Кемерова признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей, и назначил штраф. Предприниматель выплатил деньги в полном объеме.