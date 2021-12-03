Названы территории Кузбасса, где выявили 369 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 369 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 67. В Новокузнецке - 61. В Прокопьевске - 36. В Белове - 31. В Новокузнецком МР - 22. В Междуреченске - 15. В Промышленновском МО - 13. По 12 - в Мысках, Осинниках и Юрге. По десять - в Анжеро-Судженске и Калтане. По девять - в Гурьевском МО и Топкинском МО. Семь - в Беловском МО. Шесть - в Киселевске. По пять - в Ижморском МО, Яшкинском МО. По четыре - в Березовском, Тайге. По три - в Ленинске-Кузнецком, Кемеровском МО. По два - в Краснобродском, Полысаеве, Крапивинском МО, Яйском МО. По одному - в Мариинском МО, Прокопьевском МО, Тисульском МО, Тяжинском МО, Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 75 511 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 68 891 выздоровели, 1 587 скончались, 14 826 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.