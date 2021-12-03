В Кемерове 14-летняя школьница попала под колеса иномарки

Сегодня утром в Кемерове автомобиль сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу. Об этом «Комсомолке» рассказали в отделе пропаганды городской ГИБДД.

ДТП произошло на улице Институтской в районе дома № 28 в 7.45.

- По предварительным данным, водитель Nissan March, двигаясь со стороны Соснового бульвара, совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в городской ГИБДД.

Медики скорой отвезли подростка в больницу, сейчас девочка находится на стационарном лечении.

В ГИБДД призвали водителей заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а пешеходам начинать переход, убедившись, что водители их заметили и уступают дорогу.