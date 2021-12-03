Прокуратура проверит данные о загрязнении воздуха в кузбасском городе. Фото: Прокуратура Кемеровской области.

Новокузнецкая природоохранная прокуратура организовала проверку после сообщений жителей, которые рассказали в соцсети о загрязнении воздуха в Киселевске.

В ведомстве уточнили, что совместно со специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора проверят исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха.

Уже у угледобывающих предприятий Киселевска потребовали сведения о результатах социально-гигиенического мониторинга. Для того чтобы определить потенциальных источников негативного воздействия на атмосферный воздух. В случае выявления нарушений примут комплекс мер для их устранения.