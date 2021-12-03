Власти Кузбасса уточнили суммы выплат пострадавшим в аварии на шахте «Листвяжная»

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Власти уточнили данные по дополнительным выплатам из областного бюджета горнякам, пострадавшим при аварии на шахте. Информация опубликована в официальном телеграм-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

- Уточненные данные: дополнительно по 1 миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей пострадавшим в тяжелом и среднем состоянии, по 200 тысяч рублей - в состоянии легкой степени тяжести, - сказано в сообщении 3 декабря.

Вчера сообщалось, что по 400 тысяч получат только пострадавшие в тяжелом состоянии, а пострадавшим в среднем состоянии выплатят по 200 тысяч рублей.