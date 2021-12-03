Жителям Кемерова показали, как идет строительство «стеклянного» моста через Искитимку. Фото: instagram/sibgenco.ru.

В Кемерове строительство нового моста через Искитимку началось еще в июле текущего года. В Кузбасском филиале СГК сообщили, что его установили над тепломагистралью № 4 от Кемеровской ГРЭС.

Отмечено, что конструкция самонесущая, держится на береговых опорах, поэтому на трубопроводы давление не оказывает. Кроме того, уже готова верхняя часть моста. После установят нижний каркас и настил, по которому будут переходить пешеходы.

В Кузбасском филиале СГК добавили, что весной 2022 года мост будут остеклять и сделают подсветку.