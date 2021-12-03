В Кузбассе квартира обгорела из-за неосторожности при курении

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса»

В Мысках произошел пожар в многоэтажном доме на улице Ноградской. Об инциденте рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Когда к месту ЧП прибыли первые спасатели, из окон квартиры на четвертом этаже вырывалось открытое пламя, в коридоре на третьем и четвертом этажах был сильный дым. Пожарные вывели хозяина из горящей квартиры при помощи спасательного устройства капюшонного типа. Кроме того, специалисты звена газодымозащитной службы помогли выйти на свежий воздух трем дезориентированным жильцам, найденным на лестничной площадке. Еще восемь человек эвакуировались самостоятельно.

В результате пожара в квартире обгорел пол на площади 12 кв.м. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.