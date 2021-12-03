В Кузбассе меломан довел соседа до суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киселевске житель в октябре прошлого года обратился в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Мужчина рассказал полицейским, что из его квартиры похищены телевизор и акустическая система.

В ведомстве отметили, что сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, которым оказался ранее судимый 25-летний сосед. Выяснилось, что накануне между мужчинами произошел конфликт из-за того, что потерпевший громко слушал музыку и не реагировал на замечания соседей. Мужчина разозлился и наутро проник в квартиру соседа через балконную дверь, откуда похитил бытовую технику. Впоследствии он продал награбленное за 10 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Материалы направлены в суд. Горожанину грозит до шести лет лишения свободы.