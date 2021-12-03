Tele2 предложила клиентам выгоду в партнерстве с «Яндекс.Заправками»

Фото: Tele2.

Сервис «Яндекс.Заправки» позволяет оплачивать топливо через приложение. Tele2 дополнила этот продукт выгодным предложением для автомобилистов.

- Tele2 как трендсеттер отрасли предлагает своим клиентам инновационные продукты - мы всегда рядом с нашими пользователями и предугадываем их желания, в том числе за пределами мобильной связи. Предложения в коллаборации с партнерами охватывают самые разные сферы - от развлечений и шопинга до рутинных задач. В этот раз вместе с нашим партнером «Яндекс» мы предлагаем клиентам Tele2 дополнительную выгоду от использования комфортного и безопасного сервиса, - рассказала Инна Походня, директор по маркетингу Tele2.

Чтобы воспользоваться скидкой на покупку топлива, абоненту нужно перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения «Яндекс.Заправки», выбрать в списке акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. После этого придет SMS с проверочным кодом, который нужно указать в приложении. В рамках акции автолюбители получат скидку 2 рубля с каждого литра на 150 литров топлива. Специальное предложение действует по 31 декабря 2021 года. Подробные условия – на сайте tele2.ru.