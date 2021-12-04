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Происшествия4 декабря 2021 1:53

Жительница Кузбасса похитила 2 миллиона у клиентов турфирмы

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

И получила за хищение денег условный срок.

В Центральном районном суде города Новокузнецка рассмотрено дело по обвинени 45-летней местной жительницы в совершении 15 преступлений по части 2 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Фигурантку, имевшую опыт работы в туриндустрии, пригласили помочь знакомые предприниматели, занимавшиеся бизнесом в данной сфере. Обвиняемая принимала заказы от клиентов, которые хотели приобрести путевки во Вьетнам, Таиланд или Турцию, и бронировала для них туры. но не оплачивала поездки, а внесенные деньги присваивала. Потерпевшими по уголовному делу были признаны 20 человек. Общая сумма ущерба составила почти два миллиона рублей.

В итоге преступнице назначено 3 года 6 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года. Кроме того, она обязана полностью возместить несостоявшимся туристам причиненный ущерб.