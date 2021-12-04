Хоккеист из Кузбасса был признан первой звездой дня в НХЛ

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Кирилл Капризов оформил первый в сезоне дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси» и помог «Миннесоте» возглавить таблицу Западной конференции.

Его команда победила со счетом 5:2. Это ее уже пятая победа кряду.

Воспитанник новокузнецкого хоккея тем самым вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров турнира, набрав десять очков в последних четырёх матчах.

Сам Капризов заявил, что не пытался ничего изменить в своей игре, чтобы вновь обрести былую результативность.

- Просто старался и продолжал играть в хоккей. Действовал так, как я умею. Сейчас стало чуть-чуть получаться. Здорово, когда удаётся помочь команде. Естественно, проще выступать, когда забиваешь и набираешь очки, в твоих действиях становится меньше зажимов, - отметил российский нападающий.