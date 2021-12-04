В Кузбассе рецидивист оставил без интернета пять домов

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Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по шести уголовным делам.

Сразу шесть заявлений поступило в полицию Кемерова от сотрудников службы безопасности интернет-провайдера на хищение кабеля из чердачных помещений многоквартирных жилых домов. В общей сложности пропало около 850 метров медного кабеля, ущерб фирме составил около 65 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый за кражи 26-летний кемеровчанин.

Злоумышленник промышлял в Заводском районе областного центра – он в дневное время проникал в подъезды, вскрывал двери на чердаки и срезал кабель принесенными с собой ножницами по металлу. Кабель похититель сдавал в пункты приема металлов.

В результате лишенными доступа ко всемирной паутине оказались жильцы пяти многоквартирных домов.

Как уточнили в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области, следователем отдела полиции «Заводский» УМВД России по городу Кемерово в отношении подозреваемого возбуждены шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная мера наказания по ним составляет пять лет лишения свободы.