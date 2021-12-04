Экс-губернатора Кузбасса пытались развести на деньги

Фото: архив КП

У Амана Тулеева мошенник попросил 30 тысяч рублей в долг от имени старого друга.

Бывший глава региона рассказал в своем инстаграме, что ему пришло сообщение от приятеля, с которым они учились в академии, но давно не виделись.

- Главное - в этом сообщении было реальное фото - так сказать, «подтвердил личность». И попросил перекинуть денег, тысяч 30 рублей. Дескать, попал в затруднительное положение, что-то у него стряслось. Я его знаю как человека порядочного, и, конечно же, решил помочь. У меня даже сомнений не было, потому что в сообщении была фотография. Но по странному совпадению, бывает же так, в этот же момент позвонил мне наш общий знакомый, ну я ему и рассказал про эту всю ситуацию. А он мне в ответ: «Ты, вообще, о чем речь-то ведешь? Приятель наш уже давно в России не живет. Значит, и тебя уже мошенники разводят?», – поделился эмоциями возмущенный Аман Гумирович.

Тулеев призвал россиян быть осторожными и не попадаться на удочку мошенников. А заодно отметил, что цинизм аферистов зашкаливает:

Смотрите, насколько тонко все продумано. Это как же надо было изучить мое «досье», круг моих друзей, даже фото их найти. И как психологически точно они выстроили.