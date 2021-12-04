В больницах остались трое пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Фото: пресс-служба АПК

По состоянию на субботу, 4 декабря, в стационарах р5егиона находятся три человека. Один - в средней степени тяжести и два - в удовлетворительном состоянии.

Тринадцать пострадавших были за последние сутки выписаны. Всего 96 человек продолжают амбулаторное лечение.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Продолжаются круглосуточные работы по розыску тел погибших в аварии. В смену работают три отделения горноспасателей, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты.

Для безопасного поиска погибших шахтеров, как уточнили в региональном правительстве, проводится проветривание аварийного участка подготовительного забоя. Специалисты оборудуют технологические скважины для подачи азота, углекислого газа и хладона. Идет восстановление вентиляционных перемычек в шахте и трубопровода для откачки воды с подтопленных частей горных выработок.