В Кузбассе при пожаре спасли 19 взрослых и 6 детей

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Сегодня утром в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Железнякова в Кемерове случилось возгорание бытовых вещей из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

По сигналу о пожаре к дому были направлены несколько подразделений пожарной охраны. Всего, как уточнили в главном управлении МЧС России по Кемеровской области, на тушении были задействованы 36 человек и 11 единиц техники.

Очаг огня был в квартире на втором этаже, а в подъезде наблюдалось задымление. С помощью трехколенной лестницы и с применением специальных спасательных устройств для защиты органов дыхания с верхних этажей были выведены на свежий воздух 25 жильцов, в том числе шесть детей. Одновременно был потушен очаг возгорания. Ущерб от пожара - обгоревшая мебель и вещи на площади 12 квадратных метров в одной из комнат.