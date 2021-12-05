«Половину ночи провели на улице»: жители кузбасского города рассказали о пожаре в многоэтажке

Ночью в Ленинске-Кузнецком произошел пожар в многоэтажном доме на улице Кирова. По словам местных жителей, возгорание случилось по вине посторонних, забравшихся в подвал.

В оперативной сводке МЧС Кузбасса сообщается, что сигнал о возгорании поступил в службу в 00:04. Огонь удалось потушить в 00:28. К работе были привлечены 15 человек и 5 единиц техники.

Местные жители в соцсетях сообщили, что пожар произошел в подвале.

- Причина - посторонние лица проникли в подвал и устроили там возгорание. Это уже второй подобный инцидент в данном доме, - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, из-за пожара большинство жителей второго и третьего подъезда провели на улице "половину ночи" - с 12:00 до 3:00. Кроме того, часть квартир пострадала от сильного задымления.

- Если бы пожар произошёл позже и люди бы спали, то могли бы быть пострадавшие от угарного газа, - написал местный житель, отметив также, что подвал не закрывается и поэтому туда может пройти кто угодно.

Житель дома призвал управляющую компанию привести в порядок дом и подвал.