В понедельник в Кузбассе потеплеет до +1 градуса

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на первый рабочий день. Данные опубликованы на официальном сайте.

По данным метеорологов, 6 декабря по области будет идти снег и мокрый снег, местами будут гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Ветер ожидается юго-западный 10-15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит -3, -8, местами -12, -17, днем потеплеет до -4, +1.

В Кемерове ночью прогнозируется температура -3,-5, днем столбики термометров будут показывать -1, -3.