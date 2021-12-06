Рабочий погиб на разрезе в Кузбассе

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе рабочий погиб на одном из угольных разрезов. Об этом сообщил очевидец в паблике «Инцидент Новокузнецк».

По его словам, трагедия произошла 4 декабря. Машиниста ударило током, после чего он потерял сознание. Медики не смогли реанимировать мужчину.

- Машинисту сказали, что якобы машина отключена от электропитания. Он смело полез в кабину и вскрикнул... Искусственное дыхание не спасло шахтера, приехавшая скорая констатировала смерть, - написал местный житель.

Официальной информации по данному инциденту пока нет.