Рабочий погиб на разрезе в Кузбассе

Архив "КП"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кузбассе рабочий погиб на одном из угольных разрезов. Об этом сообщил очевидец в паблике «Инцидент Новокузнецк».
По его словам, трагедия произошла 4 декабря. Машиниста ударило током, после чего он потерял сознание. Медики не смогли реанимировать мужчину.
- Машинисту сказали, что якобы машина отключена от электропитания. Он смело полез в кабину и вскрикнул... Искусственное дыхание не спасло шахтера, приехавшая скорая констатировала смерть, - написал местный житель.
Официальной информации по данному инциденту пока нет.