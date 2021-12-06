Соцсети: автомобиль с детьми опрокинулся в Новокузнецке

Фото: кадр ДТП Новокузнецка / ВКонтакте
В воскресенье в Новокузнецке автомобиль вылетел на обочину и опрокинулся. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы.
По их словам, авария произошла примерно в 11:40. Водитель на большой скорости заходил на поворот, но не справился с управлением и вылетел с дороги.
На видео, опубликованном в соцсетях, запечатлен момент сразу после совершения аварии. Видно, как к опрокинувшемуся автомобилю бегут другие автомобилисты, чтобы оказать помощь пострадавшим. Из самой машины выходят женщина и мужчина с двумя маленькими детьми.
Данные по ДТП уточняются.