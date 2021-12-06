Работники кемеровского паба попросили губернатора отменить часть ограничений по коронавирусу

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работники ирландского паба в Кемерове записали видеообращение к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой отменить ночные ограничения в работе заведений общественного питания. Ролик размещен в Instagram заведения.

Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавируса работа общественных заведений в регионе разрешена с 6:00 до 23:00. Работники ирландского паба считают, что после введения QR-кодов – системы, при которой посещать рестораны и кафе могут только привитые или переболевшие граждане – не целесообразно ограничивать время работы.

- Для нас и для большинства предприятий общественного питания ограничения работы по времени является очень негативным. В ноябре мы потеряли более 50% выручки. При снижении трафика гостей никто не сокращает предприятиям аренду, коммунальные платежи, не освобождает от выплат заработных плат и кредитов, - сообщили работники ирландского паба.

Они отметили, что декабрь - важнейший месяц для общественного питания и попросили губернатора снять ограничения.